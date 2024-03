Gambettola in maschera. Il Carnevale di Romagna svela tutti i suoi segreti

Nel centro di Gambettola va in scena il grande spettacolo del carnevale: è il ‘Carnevale della Romagna’, un carnevale fuori stagione che si festeggia nel giorno di Pasquetta, che ha origini risalenti al 1886, giunto alla 138esima edizione, che fa dell’inclusione il suo merito. Lunedì alle 15,30 prenderà avvio, aperta dalle maschere Gambino e Sgambetta, la sfilata dei carri mascherati e poi in un crescendo di spettacolo andrà avanti per tutto il pomeriggio. La seconda sfilata si svolgerà sabato 6 aprile in orario serale: dalle 19 alle 24 in una nuova scenografia: i carri mascherati illuminati da fari e luci e tanto divertimento per i giovani. Presentano Beatrice Balzani e Fausto Peppi . Special Guest Radio Bruno e Radio Gamma.

"Il Carnevale fa parte del dna dei gambettolesi – spiega la sindaca Letizia Bisacchi - 138 anni di storia non si possono sottovalutare, dico grazie alla Regione Emilia Romagna per il riconoscimento del nostro Carnevale fra i carnevali storici della Regione". "La cosa più bella della nostra manifestazione – aggiunge Davide Ricci, presidente di Gambettola Eventi - sono le 300 persone che divise in gruppi lavorano ogni sera, per due mesi, nella costruzione dei carri mascherati, e nelle due sfilate saranno oltre mille i figuranti in costume che daranno spettacolo sui carri mascherati". Se il meteo sarà favorevole si prevedono oltre diecimila spettatori a vedere i grandi carri mascherati con i personaggi dei cartoni animati e dei fumetti che si muovono su e giù, guardano e parlano e si elevano fin sopra le case di Corso Mazzini.

Il culmine della festa sarà il lancio dai carri verso il pubblico in strada di caramelle, torroncini, uova di cioccolato e palloni, con la musica a tutto volume e i coriandoli sparati dappertutto. Due le bande musicali: la Città di Gambettola e la Banda Berinbau di Trieste. A piedi gli "Amici dell’Allegria" di Faenza con il loro Granchio Blù. Sono 11 i carri mascherati che sfileranno due volte nel circuito cittadino fra le vie: corso Mazzini, via Buozzi, via Matteotti. Quattro sono i carri di 1^ categoria: "Peter Pan" Gruppo I Giovani Tonici; "One Piece" Ass. Amici della Scuola; "Tom e Gerry Fast e Furious" Asd Bar Malatesta; "Frogen" ass. Eventi La Fenice. Altri 11 sono i carri mascherati di seconda categoria, di associazioni e gruppi amici del carnevale che con le loro musiche, coreografie e costumi partecipano per divertirsi. Questi carri mascherati sono provenienti da S. Angelo di Gatteo, due da Forlì, Meldola, Gatteo, Gorizia, San Mauro Pascoli. I quattro carri mascherati più grandi si contenderanno il 1° premio "Miglior carro mascherato 2024", a votare sarà il pubblico con il biglietto d’ingresso, oltre ad una giuria di esperti. Anche in questa edizione del carnevale ci sarà un carro mascherato che lancerà un messaggio di buoni comportamenti per il rispetto dell’ambiente: "Ogni goccia conta" realizzato dal gruppo guidato da Nikki Rodgerson dei Mutoid di Santarcangelo. Inoltre un carro che fa dell’inclusione il suo punto di forza: "I Super Eroi, io come te" della ass. Grd Cesena. Prezzi popolari per l’ingresso alla festa: 10 euro gli adulti, gratis i bambini fino a 11 anni, 5 euro dagli 12 ai 14 anni.