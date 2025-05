Gambettola, le case popolari non bastano

Incontro fra Comune e direttivo Acer sulla situazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il sindaco Eugenio Battistini e l’assessore con delega ai servizi sociali, Pietro Pierantoni, hanno incontrato il direttivo di Acer Forlì-Cesena composto dal presidente Giuseppe Tallarico, il vice Gianni Bisulli, il consigliere Mirella Ravaglia. A Gambettola sono 69 gli alloggi di proprietà pubblica, distribuiti in 11 fabbricati. Di questi solo cinque sono al momento sfitti; la giunta comunale, in accordo con Acer, ha dato il via al ripristino di tre alloggi per accogliere nuclei familiari fino a un massimo di due persone. Per due appartamenti il ripristino è già avvenuto e concluso, uno grazie a fondi regionali dal programma straordinario per il recupero e l’assegnazione di alloggi Erp 2024-2025, e sono disponibili per la riassegnazione con graduatoria, mentre un altro alloggio è in fase di ultimazione. Un ulteriore appartamento di dimensioni molto maggiori, risistemato e adeguato grazie a fondi Pnrr di 299mila euro per l’impegno della precedente Amministrazione, si appresterà, invece, a un progetto sociale di cohousing per favorire l’autonomia e una migliore qualità di vita delle persone con disabilità. "Attualmente – spiegano sindaco e assessore – sono 52 le persone in graduatoria, un numero che dimostra una crescente necessità da parte di alcune famiglie in difficoltà".

Vincenzo D’Altri