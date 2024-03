Gambettola mira dritto ai playoff. Diegaro in campo per la salvezza

Si completa oggi una settimana molto intensa per il campionato di Eccellenza. Andando in ordine di classifica partiamo dal Gambettola di Marco Bernacci. I verdi oggi sono impegnati in trasferta sul campo del Sant’Agostino, i ferraresi stanno lottando per mantenere il loro distacco dalla zona playout. Non mancano certo motivazioni al Gambettola che in questa stagione di esordio in categoria ha la possibilità di qualificarsi per i playoff, senza trascurare la voglia di cancellare la sconfitta dell’andata. Dovrebbe rientrare Longobardi al centro dell’attacco, è destinata invece a prolungarsi l’assenza di Protino che potrebbe avere già chiuso la sua stagione.

È molto chiara la missione che tocca al Diegaro di Cucchi: per tornare in zona salvezza diretta serve strappare i tre punti al Medicina Fossatone. Dopo la bella vittoria sul Sasso Marconi il Diegaro ha conquistato solo un punto in quattro giornate. Serve insomma tornare alla compattezza che ha permesso di battere la capolista, rientra dalla squalifica Sow Salif al quale tocca il compito di ritrovare il gol da tre punti.

La Savignanese torna al Capanni e la speranza è che come successo domenica scorsa davanti ai suoi tifosi la squadra di Montanari sappia conquistare i tre punti. L’avversario di turno è la neopromossa Reno che sta veramente sorprendendo per l’autorevolezza che mostra su ogni campo. I ravennati allenati da Ortolani dispongono di elementi esperti come Noschese, Filippi e De Rose capaci di trovare il gol in ogni momento. Tutte le gare del girone iniziano alle 14,30.

r.d.