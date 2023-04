Gambettola, morto a 86 anni Guido Magnani

È morto a 86 anni Guido Magnani, molto conosciuto a Gambettola per essere stato fra i fondatori del Dancing Otto Club, del Parco Fellini e del Centro Sociale Ravaldini. L’uomo è mancato martedì pomeriggio all’ospedale Bufalini dove era ricoverato. Tanti sono stati i settori della vita sociale di Gambettola che l’hanno visto impegnato. Da giovane era stato un demolitore, attività nata dai residuati bellici dell’ultima guerra; iscritto al Partito Comunista Italiano ne fu per sempre un assiduo sostenitore; fra i più attivi della Cooperativa del Popolo sostenne fin dall’inizio la nascita dell’Otto Club e per 14 anni dedicò a quel dancing gran parte delle sue energie. Guido Magnani si impegnò poi nella nascita del Parco Fellini, nella cura dei locali, nell’organizzazione delle feste e nell’assegnare la cucina per le feste dei privati. Guido Magnani è stato inoltre nel 2001 uno dei soci fondatori del Centro Sociale Ravaldini, sempre componente del consiglio direttivo, si adoperò molto per deliberare e poi realizzare la grande sala polivalente annessa al fabbricato centrale. Guido Magnani lascia la moglie Fina, il figlio Giorgio, la nuora Francesca e il giovane nipote Matteo. Il funerale avrà luogo in forma civile sabato alle 10 con partenza dall’Ospedale Bufalini per il cimitero di Gambettola.

Vincenzo D’Altri