Gambettola, notte di spettacolo. In 15mila salgono sui carri

Ieri a Gambettola nelle facce degli organizzatori c’era tanta soddisfazione per il successo della sfilata in notturna dei carri mascherati, anche Davide Ricci patron di Gambettola Eventi e la sindaca Letizia Bisacchi erano stracontenti del risultato complessivo della 138esima edizione del Carnevale di Romagna. Infatti la seconda sfilata di sabato sera, davanti a 15mila spettatori che hanno partecipato a piene mani alla festa, ha compensato il modesto risultato della prima sfilata del lunedì di Pasqua disturbata dalla pioggia. I giudizi degli spettatori sono unanimi: "la sfilata in notturna è stato uno splendido spettacolo del carnevale, bravi gli organizzatori, i carri mascherati illuminati con fari e luci a led multicolori erano bellissimi, complimenti ai carristi che li hanno costruiti e bravi i figuranti in costume che ballavano sui carri e in strada". Il gran finale è stato con il getto dai carri mascherati di caramelle, torroncini, uova di cioccolato, gadget e palloni verso il pubblico che gremiva i marciapiedi di corso Mazzini. Tutti gli esercizi hanno lavorato ininterrottamente fino a tardi per soddisfare le richieste di bevande dei giovani, e la stessa organizzazione di Gambettola Eventi che aveva allestito un suo stand con servizio di bibite e cottura di salsiccia alla brace aveva sempre la fila di persone in attesa. La sindaca Bisacchi aveva emanato una deroga per l’orario per cui la festa è andata avanti fino all’una di notte, poi ci sono volute altre due ore per portare via i carri mascherati e riaprire le strade del centro. Dopo quella di sabato notte la festa del Carnevale è proseguita anche domenica sera con tutti i gruppi di carristi impegnati nel proprio stand alla "Cena con noi" il tradizionale buffet di beneficenza in favore di Unicef. In serata si è poi svolto lo scrutinio dei voti espressi dal pubblico e quelli di una giuria di esperti e poi alle 20,30 dal palco in piazza Pertini gli organizzatori di Gambettola Eventi, dopo i saluti del sindaco Letizia Bisacchi e del presidente Davide Ricci, hanno iniziato il rito delle premiazioni.

Vincenzo D’Altri