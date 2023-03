"Gambettola, persi i fondi Pnrr per le scuole Le spiegazioni della sindaca sono fumose"

Il Comune di Gambettola ha perso l’occasione di ottenere i finanziamenti del Pnrr per l’edilizia scolastica: è l’accusa lanciata dal consigliere comunale di minoranza Emiliano Paesani come controcanto al bilancio dei quattro anni di mandato della giunta comunale. Paesani definisce "esaustivo e ricco di contenuti" l’intervento dell’assessora Serena Zavalloni che "con le sue deleghe alla cultura e alle politiche giovanili ha portato a Gambettola nuovi stimoli, concretizzando spazi rigenerati, già funzionanti e affidati ad associazioni culturali. Ha espresso così sia la sensibilità verso la cultura, l’attenzione al creare un ambiente protettivo e profondo per i giovani cittadini e la sensibilità all’ambiente con opere di rigenerazione urbana di luoghi in disuso".

Il consigliere d’opposizione chiede però alla sindaca Letizia Bisacchi di dire la verità sui fondi Pnrr: "Gambettola ha la maggior parte degli edifici scolastici sismicamente non a norma, a parte il Collodi, su cui era intervenuto il sindaco Sanulli, che aveva iniziato l’opera di riqualificazione. L’intervento presentato all’assemblea del sindaco Bisacchi sulla scuola si è esaurito nel progetto Gambettola Green: piantare qualche piccolo albero, di cui pochi sopravvissuti, piccoli orti e la distribuzione di borracce". "L’occasione dei fondi Pnrr, che mai si era presentata in passato, con finanziamenti milionari, si ribadisce perduta, per le scelte inappropriate della giunta del sindaco Bisacchi che, nel caso della scuola media, si è incaponita a voler demolire e ricostruire l’edificio". E poi rincara la dose: "Durante la serata ha dichiarato di non aver preso il finanziamento in quanto è stata sostenuta solamente una scuola sul territorio, quella di Cesena. Eppure tutti sappiamo che le scuole finanziate sono diverse: Gatteo, Cesenatico, San Mauro Pascoli, Savignano e altre ancora.