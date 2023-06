Gambettola saluta Valentino Golinucci, oggi i funerali

I funerali di Valentino Golinucci, 73 anni, deceduto improvvisamente giovedì pomeriggio a casa sua, si terranno oggi pomeriggio. Il corteo funebre partirà alle 16 dalla camera mortuaria dell’ospedale Bufalini e alle 16.30 nella chiesa di Gambettola ci sarà la messa di esequie presieduta dal vescovo Douglas Regattieri. Dopo la funzione il corteo si dirigerà al cimitero locale dove avverrà la sepoltura. Le offerte saranno devolute alla Caritas di Gambettola. Golinucci era molto conosciuto in città per essere, da oltre 30 anni, il referente del Sindacato Cisl nella sede di via Piave.

Vincenzo D’Altri