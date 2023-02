Gambettola, salva bimbo che rischia di morire. Appello del papà per conoscerla, lei va in ospedale ad abbracciarli

Cesena, 26 febbraio 2023 – L’appello è arrivato dalle pagine del Carlino: "Cerco la donna che ha salvato mio figlio: chiamami, vogliamo ringraziarti". E lei ieri si è presentata in ospedale per conoscere e abbracciare quel padre che ha rischiato di perdere il proprio figlio di 7 anni, colpito da una crisi epilettica.

Tutto è successo giovedì pomeriggio a Gambettola, nel Cesenate, attorno alle 16.45. Lei, Milva Giorgetti, era in macchina con sua figlia. Racconta: "Quando ho visto che l’auto davanti a noi andava a scatti e poi si è fermata ho capito che era successo qualcosa. Ho visto poi un uomo scendere dalla macchina, urlava e chiedeva aiuto, era in preda al panico, diceva che suo figlio stava morendo. Sono scesa subito e appena abbiamo aperto lo sportello dalla parte del bambino ho capito che cosa stava capitando. Purtroppo ho vissuto anch’io con uno dei miei figli una situazione analoga di crisi epilettiche per cui ho imparato le manovre essenziali da fare in situazioni del genere". Continua: "Abbiamo messo il bambino disteso in terra e l’ho girato su un fianco, intanto ho subito chiamato il 118 e per telefono ho spiegato l’aspetto che aveva il bambino: occhi, bocca, il colore del volto, il medico mi ha confermato che andava bene tenerlo in quella posizione senza toccarlo, l’ho coperto con il mio giubbotto e dopo pochi minuti il bambino si è svegliato ed ha iniziato a piangere". Fra i tanti automobilisti che si sono fermati vicino alla rotonda dove era successo il fatto c’è stato anche un medico dell’ospedale Bufalini, dove il piccolo ora è ricoverato. "Anche lui ha visto che quello che facevo andava bene e si è messo subito in contatto con il pronto soccorso per attivare il codice rosso. Sono molto contenta - conclude – perché ho incontrato al Bufalini il bimbo e il suo papà, ci siamo abbracciati come fossimo della stessa famiglia, ho visto che il bambino sta bene e pare che quello che è successo sia solo un brutto ricordo".

Il bimbo di 7 anni colpito giovedì da una crisi epilettica, è ancora ricoverato nel reparto Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena. Vicino a lui c’è sempre suo babbo che lo deve tenere a freno perché lui vorrebbe stare sempre in giro per il corridoio, dopo tre giorni si è stancato e ha voglia di tornare a casa. I sanitari della pediatria hanno sottoposto il bambino a numerosi esami, ieri pomeriggio gli hanno fatto l’elettroencefalogramma e hanno detto che potrebbe lasciare presto l’ospedale. I medici non si sono ancora pronunciati su quello che gli è accaduto a Gambettola giovedì pomeriggio mentre era in auto. Milva Giorgetti, abita a Cesenatico ma lavora a Gambettola. Un lavoro il suo che non ha niente a che fare con le professioni sanitarie eppure Milva ha saputo soccorrere il bambino con azioni corrette, e va detto che in quei frangenti il bambino tenuto in posizione errata poteva davvero correre il pericolo di soffocare. "Il mio bambino era diventato viola in volto, ero disperato, non sapevo cosa fare, pensavo che sarebbe morto – ha raccontato il padre Alessandro – quella signora è stata brava mi ha tranquillizzato dicendomi che conosce queste improvvise crisi epilettiche che in qualche caso, per fortuna rari, colpiscono i bambini". Da qui l’appello per incontrarla con l’abbraccio e i ringraziamenti.