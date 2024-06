Gambettola, Zavalloni vicesindaco

Il nuovo sindaco Eugenio Battistini, eletto con la lista di centrosinistra Cittadini per Gambettola, ha presentato la sua giunta: è composta da quattro assessori, due uomini e due donne, tutti scelti dalla stessa lista di candidati e tutti già eletti in Consiglio comunale. Tre di loro sono laureati e uno ha il titolo di geometra. Per cui Battistini non ha scelto nessun assessore esterno. Gli assessori nominati sono: Serena Zavalloni, 41 anni, dipendente del Comune di San Mauro Pascoli, a lei il sindaco ha affidato la delega di vicesindaco e assessora alla Cultura, Manifestazioni, Personale, Comunicazione e Bandi. La stessa Zavalloni è già stata assessora alla Cultura negli ultimi cinque anni nella giunta della sindaca Bisacchi, e inoltre va detto che con 250 preferenze la Zavalloni è stata la più votata della lista Cittadini per Gambettola. A Pietro Pierantoni, 33 anni, assistente politico in Regione Emilia-Romagna, attuale segretario della sezione comunale del Pd, già presente nel consiglio comunale uscente, Battistini ha assegnato le deleghe allo Sviluppo Economico, Servizi Sociali e Semplificazioni. Mattia Pavolucci, 37 anni, geometra libero professionista, longianese di origine, è del tutto nuovo nel panorama politico di Gambettola, infatti si è fatto conoscere per la prima volta in questa consultazione elettorale. Pavolucci sarà assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e Scuola. Infine c’è la neo assessora Cristina Bianchi, 43 anni, consulente informatico, anche lei nuova della politica locale, è gambettolese, per alcuni anni ha lavorato all’Estero. Alla Bianchi le deleghe di assessora alla Sanità, Ambiente, Sport e Politiche Giovanili.

Battistini ha tenuto le deleghe a Bilancio, Tasse, Partecipate, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile. "Il mio criterio di scelta degli assessori a cui mi sono ispirato – ha spiegato il sindaco – è stato: risultato elettorale, merito e competenza, inoltre ho tenuto conto delle capacità professionali delle persone. Aggiungo che nella scelta degli assessori ho tenuto conto della composizione dei partiti che hanno sostenuto la lista Cittadini per Gambettola".

Vincenzo D’Altri