Gambino e Sgambetta tra gli studenti della scuola Pascoli

Il Carnevale di Gambettola ha incontrato gli alunni della scuola primaria Pascoli. Le maschere tradizionali del carnevale, "Gambino e Sgambetta", hanno raccontato la storia di come sono nate e mostrato agli alunni presenti un video con le immagini dei grandi carri mascherati storici del Carnevale di Gambettola, promosso a Carnevale della Romagna. L’ingresso del carnevale nella scuola, presenti il sindaco Eugenio Battistini, l’assessore alla scuola Mattia Pavolucci, la dirigente scolastica Giuliana Massaro e il presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci, è stato vissuto dagli alunni come un momento di festa e allegria tipico della tradizione carnevalesca e si è concluso con l’invito ai ragazzi di partecipare alle sfilate dei carri mascherati e alle iniziative a loro dedicate al Villaggio del Carnevale, che si terranno dal 21 al 27 marzo. In quella settimana, verranno organizzati laboratori tematici a cura di Unicef e corsi gratuiti di guida sicura per ragazzi dai 6 ai 14 anni, promossi dal Moto Club Paolo Tordi di Cesena. Un momento particolarmente significativo è stato la consegna di una maschera del Carnevale da colorare, che i bambini potranno restituire durante le grandi sfilate di Gambettola, previste per il 21 e il 26 aprile. La maschera è stata disegnata dagli studenti del Corso di formazione professionale per operatore grafico della Fondazione Enaip di Forlì-Cesena. Vincenzo D’Altri