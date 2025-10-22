Gang di ladri rilasciata, la rabbia dei cittadini

Ha fatto scalpore la notizia della gang di malviventi fermata dai carabinieri all’interno di un’abitazione occupata abusivamente nel centro di Cesenatico, e poi rilasciata. In città non si parla d’altro, anche perché il problema dei furti rappresenta una delle principali piaghe del territorio e negli ultimi giorni diversi cittadini hanno postato sui social le foto e le notizie della presenza di una banda di ladri seriali, che di notte compie furti a catena, talvolta passando al pettine intere strade. Tuttavia gli addetti ai lavori, in primis le stesse forze dell’ordine, non sono affatto sorpresi, perché purtroppo in Italia capita ogni giorno di vedere carabinieri e poliziotti che fanno il proprio dovere, assicurando appunto alla giustizia i ladri, ma a quel punto spesso la giustizia non è sempre tanto giusta.

Accade infatti così che il giorno dopo o il giorno stesso del fermo, le forze dell’ordine e i cittadini derubati incontrano in strada queste persone lasciate libere. In riviera il problema dei furti nelle ultime settimane si è accentuato, anche perché le vittime in molti casi postano i video e le foto delle scene del crimine (appartamenti messi a soqquadro e automobili scassinate), come gesto di rabbia, ma anche per avvertire vicini e concittadini.

Nelle ultime settimane sono entrati in azione a più riprese dei malviventi di origini marocchine, i quali formano una vera e propria banda di ladri seriali in furti nelle abitazioni, attività commerciali e in auto. La zona di Cesenatico centro e Boschetto è quella maggiormente presa di mira, del resto era quella dove la gang aveva messo su casa e bottega, occupando abusivamente un’abitazione in viale De Amicis di proprietà di una coppia di giovani romagnoli residenti nell’entroterra, i quali hanno scoperto tutto e sabato scorso sono andati a liberare la casa con l’aiuto dei carabinieri.

All’interno c’erano due biciclette rubate, scarpe da donna griffate ancora nelle scatole con l’etichetta, una fotocamera, materassi buttati a terra come giacigli, una chitarra, 200 carte Pokemon, documenti di altre persone derubate, borse da donna, occhiali Gucci e altri oggetti rubati.

I quattro occupanti marocchini sono stati fermati ed accompagnati in caserma, dove i carabinieri li hanno denunciati per ricettazione, danneggiamenti e occupazione abusiva. Tuttavia l’autorità giudiziaria ha deciso di non arrestarli, sono stati rilasciati e così sono tornati nuovamente nella casa occupata abusivamente, per riprendere le biciclette rubate con cui si muovono ed altri oggetti. Un membro della banda è stato denunciato anche per essere clandestino. La restante refurtiva proveniente da auto derubate a Cesenatico, Bellaria e San Mauro Pascoli, sarà restituita ai proprietari.

Giacomo Mascellani