Gara da 2 milioni per la Zecca dello Stato Il Gruppo Olidata di Cesena si è aggiudicato una gara da 2 milioni di euro per potenziare il sistema di carta identità elettronica dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. La società fornirà le infrastrutture tecnologiche per i servizi Cie per i prossimi 36 mesi.