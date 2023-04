Gara in mountain-bike tra mulattiere e sentieri di Acquaprtita

Oggi promossa dall’associazione "Còmero Bike", si tiene ad Acquapartita di Bagno di Romagna una gara in sella alla mountain-bike, una delle numerose occasioni di divertimento sulle due ruote promosso dalle iniziative promosse in tutto il territorio dell’Alto Savio. La competizione sui pedali, denominata "Laghi del monte Còmero", si svilupperà in un percorso molto suggestivo lungo sentieri e mulattiere della località nel comune di verghereto, nel pieno fulgore della primavera con panorami spettacolari.