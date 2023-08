"Garantire sicurezza alla zona del Cubo"

Luca Lucarelli, coordinatore Fdi Cesena e

Nicholas Pellegrini responsabile provinciale GN affermano: "Non bisogna lasciare soli gli studenti, i professori e gli operatori scolastici. Il Comune deve intervenire al più presto per garantire l’incolumità dei cittadini e mettere in sicurezza la zona del Cubo. È arrivato il momento di porre fine al dominio incontrastato della microcriminalità in questa parte della città, che si sta facendo sempre più pericolosa e violenta".