Garattoni dona opere al Comune

Breve cerimonia per l’acquisizione ufficiale da parte del Comune di alcune opere pittoriche donate da Roberto Garattoni, scrittore e artista attivo con mostre e pubblicazioni da oltre cinquanta anni. La donazione vuol testimoniare la gratitudine dell’autore verso l’Istituzione pubblica e i suoi rappresentanti, per il sostegno e il patrocinio sempre offerti nel corso dei decenni per la sua attività, cominciando da una prima mostra di pittura promossa dalla Biblioteca comunale nel lontano 1980 col titolo "I luoghi della memoria".

