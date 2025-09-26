Gare ciclistiche e sicurezza, incontro al museo della Marineria

Oggi alle 16, al Museo della Marineria, si terrà una tavola rotonda sulla sicurezza nelle competizioni ciclistiche. E’ un tema che coinvolge organizzatori, direttori di corsa, tecnici, istituzioni, forze dell’ordine, volontari e partecipanti. Per affrontare in modo concreto le nuove sfide poste dalla riforma del Codice della Strada, la Fausto Coppi e Formula Bici, con il patrocinio del Comune di Cesenatico, organizzano questo appuntamento, con un focus sull’articolo 9 del Cds. L’incontro, aperto al pubblico, è pensato come momento di confronto, condotto da Silvano Antonelli. Interverranno rappresentanti delle amministrazioni locali, della Federazione Ciclistica Italiana, di Acsi, Anci Emilia Romagna, della Polizia Stradale e della Lega Ciclismo Professionistico. Tra i relatori ci saranno il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico, il quale è anche un grande appassionato di ciclismo, Giunio Bonoli, presidente della Fausto Coppi, Roberto Sgalla presidente di Formula Bici, insieme a dirigenti e responsabili della sicurezza delle principali realtà ciclistiche nazionali. Un’occasione di confronto unica, volta a costruire una cultura condivisa della sicurezza, indispensabile per lo sviluppo futuro del ciclismo e per la valorizzazione del ruolo delle gare sul territorio. L’obiettivo è individuare linee guida condivise e soluzioni pratiche per garantire la massima tutela di atleti e cittadini durante gli eventi ciclistici. Le persone interessate possono avere più informazioni telefonando allo 0547 672156, contattando direttamente la Fausto Coppi.

g.m.