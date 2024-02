Gare per le concessioni demaniali: "Sventare il cannibalismo tra bagnini e il potere dei grandi gruppi"

L’estate 2024 sarà con buone probabilità l’ultima estate in cui i titolari delle concessioni su demanio marittimo avranno il rinnovo automatico con i pagamento del canone deciso dal Governo. Viene infatti concessa una deroga di un anno rispetto alla scadenza iniziale del 31 dicembre 2023, facendo slittare il termine al 31 dicembre 2024. Poi tutto dovrebbe andare a bando secondo la direttiva Bolkestein che prevede l’evidenza pubblica, aprendo di fatto il mercato. Il cambiamento radicale ed epocale riguarda le coste, quindi gli stabilimenti balneari, ma sono interessati anche ristoranti, bar, chioschi, cantieri navali, chioschi e altre attività commerciali su rive e porti, costruite sul suolo di proprietà dello Stato. Come spesso avviene in Italia, pur essendo la questione di interesse europeo e nazionale, ci sono comuni che agiscono con criteri differenti dagli altri. La maggior parte dei comuni si sta organizzando con gli uffici per preparare un team di tecnici formati per seguire i bandi che dovrebbero essere pubblicati quest’anno, per stabilire chi avrà le concessioni nel 2025. A Cesenatico dovrebbero rimanere le stesse concessioni e ne potrebbero nascere di nuove nella zona delle colonie a Ponente. A Rimini invece il comune, nella stesura del nuovo piano spiaggia, pare intenzionato a far saltare alcune delle concessioni esistenti e questo significa che alcuni degli attuali imprenditori balneari non potranno nemmeno concorrere al bando perchè la loro attività non ci sarà più; poi c’è il caso clamoroso in Veneto, a Jesolo, dove il comune ha già pubblicato i bandi e si registra il primo caso di cannibalismo fra balneari, cioè di un bagnino che ha perso la concessione perchè se la è aggiudicata un collega, e ci sono aziende che hanno investito e perso, con una concessione aggiudicata ad una società vicina al gruppo Geox.

Chi segue la questione 24 ore su 24 è Simone Battistoni, presidente della cooperativa dei balneari di Cesenatico e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio, il maggiore sindacato italiano della categoria. Battistoni, che punto siamo? "Io ancora continuo a pensare che, dopo essersi sbilanciato così tanto per sostenere le aziende italiane ed in particolare i balneari, il governo Meloni porti avanti una trattativa con Bruxelles per tutelarci. Quanto accaduto in Veneto è grave e se accadesse in Romagna sarebbe gravissimo, in quanto si passerebbe da una imprenditoria diffusa a un modello accentrato. Qui diventeremmo l’Iper della spiaggia, passando dalla gestione di 30-40 metri di fronte a grandi spiagge". Battistoni non crede al limite di due concessioni per proprietà: "Una grande catena o una multinazionale può costituire più società e prendere interi arenili, distruggendo il modello romagnolo. L’unico modo per fare giustizia è premiare professionalità e valore aziendale, perchè il non riconoscimento del valore aziendale comporterebbe investimenti nei primissimi anni, mentre nelle ultime stagioni di concessione nessuno farebbe nemmeno la manutenzione, a discapito dell’offerta turistica". I balneari in sostanza hanno fiducia nel governo che hanno voluto e sostenuto, ma nutrono anche tanta preoccupazione: "Il governo potrebbe fare una norma per frenare le fughe in avanti dei Comuni ed evitare che ogni sindaco si inventi il suo metodo. A Cesenatico per fortuna c’è buon senso e l’Amministrazione aspetta i movimenti del governo senza fare colpi di testa".

Anche la Regione Emilia-Romagna è chiamata a fare la sua parte: "La regione ci è sempre stata vicina ed il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini si sono espressi dalla nostra parte; l’auspicio è che la regione si faccia promotrice di ulteriori passi e, quando il governo deciderà in materia, si metta al fianco di noi operatori, per difendere un modello turistico romagnolo che funziona, alla luce anche delle ultime ricerche, secondo le quali il modello Romagna funziona ed il prodotto spiaggia è fondamentale".