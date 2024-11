Gasparri fa tappa alla Orogel: "Ogni regione è contendibile"

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ieri ha iniziato il suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali incontrando i vertici di Orogel nella sede della cooperativa cesenate. Ad accoglierlo ha trovato il presidente Bruno Piraccini il quale, dopo aver illustrato le peculiarità di una delle principali realtà economiche della Romagna (e non solo), ha sottolineato alcuni dei nodi cruciali da sciogliere lungo la strada dello sviluppo. "La nostra posizione - ha commentato - è collaborativa, non chiediamo interventi ‘contro’, ma ‘per’ raggiungere certi obiettivi. Lo stesso spirito ci anima con qualsiasi interlocutore politico, a prescindere dai colori: le nostre porte sono sempre aperte al dialogo". Piraccini è poi entrato nel merito di alcuni temi concreti, a partire dall’ormai nota emergenza abitativa: "La carenza di alloggi è un dato di fatto e noi siamo pronti a fare la nostra parte, realizzando, a spese dell’azienda, non del pubblico, delle ‘foresterie’ dedicate ai lavoratori. La questione è particolarmente importante nell’ambito di chi opera nel mondo dell’agricoltura e che ha necessità di disporre di personale, ovviamente in regola con ogni disposizione normativa. Dov’è il problema? Nella serie di labirinti burocratici che costano troppo tempo e causano troppi problemi a chi invece avrebbe la necessità e ,’l’opportunità, di investire in tempi consoni alle esigenze del mercato". Il tema è stato raccolto anche Michele Pascarella, referente cesenate di Forza Italia: "Pensiamo ai garage realizzati come pertinenza delle abitazioni e allarghiamo il cerchio alle foresterie come pertinenza delle aziende: in questo modo si eviterebbero speculazioni edilizie perché le strutture non entrerebbero nel mercato della compravendita, ma resterebbero vincolate allo scopo di ospitare lavoratori. Stranieri, ma non solo. Perché il tema della ricerca dell’alloggio non è una questione legata soltanto a chi viene da oltre confine: ci sono anche tanti italiani che sarebbero intenzionati a raggiungere il nostro territorio, ma che poi vengono frenati a causa dei prezzi alti o semplicemente della mancanza di soluzioni adeguate alle loro esigenze". All’incontro hanno partecipato anche la deputata azzurra Rosalba Tassinari e le candidate al consiglio regionale Elena Morra e Maddalena Mazzoli. "Ogni regione è contendibile - ha chiuso Gasparri - Certo in Emilia Romagna, il governo del centro sinistra è un dato ‘storico’, ma la nostra coalizione sta mantenendo un grado di apprezzamento molto elevato. E’ questo il nostro punto di forza".