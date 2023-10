Gastronomia tra i libri

Oggi apre le porte a Savignano sul Rubicone un’originale biblioteca, dedicata alla gastronomia. L’idea è dell’ Ossteria Trattoria con Pizza in corso Vendemini. La biblioteca "gastronomica" potrà diventare un riferimento per aggiornarsi, documentarsi e anche conoscere le cucine del mondo, che oggi sono poi quelle di tanti nostri vicini di casa. Alle 16.30 con l’incontro sul tema "Le parole per la cucina, la cucina delle parole"