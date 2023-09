’Gatteo cambia’:: "Area Verzaglia, troppo cemento"

Il gruppo di minoranza "Gatteo cambia" è nettamente contrario al nuovo progetto che dovrebbe nascere a Sant’Angelo di Gatteo e che prevede un nuovo supermercato, edifici residenziali e un centro polifunzionale, in parte da edificare in zona. Dice l’avvocato Moira Pedrelli capogruppo di minoranza: "Quello presentato in consiglio comunale a Gatteo, senza particolari approfondimenti da parte della Amministrazione, che rinvia all’Unione l’esame tecnico, è un progetto che non interessa la collettività e anzi porterà ripercussioni negative sulla vita dei santangiolesi. Con i voti favorevoli della sola maggioranza è passato l’accordo con il privato che prevede la costruzione sull’area "Verzaglia" di un discount di 800 mq, due edifici residenziali per complessive 8 unità immobiliari e un’area destinata alla costruzione, da parte del Comune, di un centro polifunzionale. Un progetto che provocherà maggior inquinamento acustico e atmosferico dovuto non solo all’incremento di traffico sulla via Allende e la via San Martino, ma per la presenza stessa del discount. Preoccupazioni sono state avanzate anche in relazione alla nuova viabilità e ai nuovi obblighi di circolazione dovuti all’innesto che verrà creato sulla provinciale 33. Il gruppo Gatteo cambia ha avanzato ulteriori preoccupazioni per le piccole attività commerciali insediate a Sant’Angelo, in cui peraltro è già presente un supermercato. Nuovi edifici in uno dei Comuni con il più alto tasso di suolo edificato e dove continuano a crescere capannoni come funghi in cambio di cosa?".

Secondo l’accordo al Comune verrà ceduto un alloggio al grezzo del valore di 103mila euro, con una previsione di ingenti costi per la sua ultimazione, e un terreno del valore di circa 70mila euro da utilizzare per costruire la sede della Polizia Locale, della Protezione civile, vincolato per il 40% della sua superficie.

Continua Moira Pedrelli; "Un accordo che non pareva soddisfacente nei mesi scorsi, ma che ora lo appare ancor meno perché l’Amministrazione, per favorire la conclusione dello stesso, nei giorni scorsi ha deciso di sborsare 93mila euro per concorrere al tombinamento del canale San Martino. L’amministrazione ritiene che il trasferimento della Polizia Locale e della Protezione Civile a Sant’Angelo siano strategici. Noi no e ha replicato che l’attuale sede della Polizia Locale è già sovradimensionata per il personale che la occupa e che al piano superiore dello stesso stabile, oggi libero, potrebbe tranquillamente prendere posto la protezione civile. Pochi mesi fa non c’erano pochi soldi per dare idonea collocazione, in tempi brevi, alla protezione civile, ma oggi sono disponibili più di 100mila euro per tombinare un canale che va sistemato solo perché un privato ha deciso di costruire in quell’area. E una sede di Protezione Civile, a due passi dalla linea di alta tensione, sarà disponibile, forse, fra anni. Sulla base di queste premesse nel prossimo consiglio dell’Unione il gruppo consiliare "Gatteo cambia" manterrà ferma la sua opposizione alla approvazione finale dell’accordo".