Gatteo, in Biblioteca ecco il ’Pasquizzone’, quiz e giochi per bambini

Domani alle 16.30 la Ceccarelli di Gatteo invita a festeggiare Pasqua in Biblioteca con il ’Pasquizzone’, quiz a squadre per bambine e bambini delle scuole primarie. Quattro squadre composte da 5 bambini fra i 6 e i 10 anni si sfideranno su domande di storia, matematica, scienze, geografia, cartoni film e spettacolo, libri e letteratura e sport e natura. I vincitori riceveranno premi di cioccolata. Al termine a tutti i partecipanti verrà offerta una golosa merenda. L’iniziativa rientra nel calendario delle proposte promosse dall’assessorato alla cultura nel più ampio percorso di trasformazione della biblioteca comunale in un luogo sempre più aperto alla comunità. Attività gratuita su iscrizione dedicata alle bambine e ai bambini delle scuole elementari. Posti limitati. Precedenza ai residenti. Info: Biblioteca Ceccarelli tel. 0541 932377.

e. p.