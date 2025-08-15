"Gatteo, lavori urgenti in vicolo Fossone"

A Gatteo il gruppo di opposizione ‘Gatteo cambia’ è fortemente preoccupato per i ritardi nell’esecuzione dei lavori pubblici. Ha posto l’attenzione, attraverso una interrogazione in consiglio comunale, sui lavori di ristrutturazione dell’edificio denominato ‘G’, fra vicolo del Fossone e la torre sud del Castello di Gatteo. L’intervento, con un costo complessivo superiore al milione di euro, è finanziato per 730mila euro dalla regione, e i lavori secondo quanto stabilito nel bando regionale devono essere terminati entro il 31 dicembre 2025. Le opere, iniziate nell’estate 2024, sono state sospese a fine del 2024.

"L’Amministrazione – dicono da Gatteo cambia – la scorsa primavera ha revocato l’incarico della direzione lavori all’ingegnere Luca Venturi per affidarlo al responsabile del settore tecnico Comune Gabriele Venzi, che ha presentato l’ennesima variante al progetto che richiedeva l’approvazione della Sovrintendenza. Solo da pochi giorni è ripreso lentamente il cantiere e i lavori non potranno essere terminati nei tempi stabiliti dalla Regione. Cosa rischia il Comune? La perdita del contributo regionale e l’aggravio di costi a spese dell’Amministrazione". Continuano i consiglieri comunali di opposizione: "Avevamo già esposto molte critiche al progetto. Fra le tante l’impatto di una sopraelevazione e la previsione di una terrazza vetrata a pochissimi metri dal castello, ma oggi quel che ci preoccupa ulteriormente è il rischio di perdere un ingente contributo economico. L’edificio non è l’unica opera urgente che tarda ad essere realizzata a Gatteo: restano ancora vane promesse quelle della sistemazione della Via Grazia Deledda, i cui lavori erano stati previsti all’inizio dell’estate e del rifacimento del manto stradale della Via Rigossa sinistra fino al confine con Gambettola e della Via Rigossa destra fra la via Signori e la via Molino vecchio; promesse queste ultime, addirittura nell’estate 2023".

Ermanno Pasolini