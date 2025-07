Gatteo Mare capitale del folk. Da stasera si balla con ‘Sanliscio’

Come Sanremo ha il Festival della canzone italiana, Gatteo Mare ha il suo Festival del Liscio. Grande attesa all’Arena Rubicone dove questa sera e domani sera, sempre alle 21.30 e con ingresso gratuito, avrà luogo la terza edizione del "Festival di Sanliscio" l’unico festival internazionale dedicato interamente alla musica da ballo romagnola. In gara 13 artisti che interpreteranno 7 canzoni e 6 brani strumentali inediti: Marianna Lanteri, Patrizia Ceccarelli, Marco Tagliavini, Davide Salvi, Renzo Biondi, Federica Cocco, Vincenzo Serra, Claudio Zanardo, Matteo Bensi, Elena Cammarone, Diego Zamboni, Gabriele Zaccherini e Massimo Budriesi. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Gatteo in sinergia con l’Assessorato al Turismo della Regione EmiliaRomagna, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, nasce da un concept dello storico disc jockey Claudio Cecchetto, è prodotta e diretta dal maestro del liscio Moreno "Il Biondo", figura di riferimento della tradizione musicale del genere.

Questa sera "Anteprima Festival", condotta da Moreno "Il Biondo" in veste di unico presentatore. Durante la serata si esibiranno i cantanti e musicisti in gara, tutti protagonisti della scena musicale romagnola, alternando performance soliste e duetti, e proponendo sia brani originali che grandi successi del genere del liscio. Accompagna la serata l’Orchestra del Festival di Sanliscio. Domani sera verranno presentate le canzoni e i brani strumentali in gara e accanto a Moreno il Biondo ci sarà la conduttrice Felicity Lucchesi. Accompagnamento musicale a cura dell’Orchestra del Festival di Sanliscio e ospite Veronica Cuneo, vincitrice dell’edizione 2024, che si esibirà con il brano "La Vigna" di Louiselle scomparsa nel 2019 che portò al successo la canzone "Andiamo a mietere il grano". I 13 artisti saranno giudicati da una giuria composta dal maestro Fio Zanotti, presidente di giuria, direttore d’orchestra, Emanuela Cortesi corista e artista di fama internazionale, Massimo Pari manager musicale, Mario D’Alessandro, autore e compositore e Giovanni Amighetti, musicista e produttore per Real World Records. La serata finale verrà trasmessa in diretta nazionale su canale 170 di Prima Free. Sanliscio sarà ripreso e distribuito da Italianissima TV.

Felicissimo il sindaco Roberto Pari: "Con questo festival, Gatteo si conferma ancora una volta la capitale del liscio e ribadisce il suo ruolo centrale nella promozione e conservazione della tradizione musicale del liscio". Ha aggiunto Moreno Il Biondo: "Sono orgoglioso di affermare che il liscio ha il suo vero festival. E poi c’è Claudio Cecchetto che ha fin da subito condiviso il progetto portando la sua creatività, l’esperienza e soprattutto quello che ci ha legato immediatamente: la voglia di realizzare un sogno che lui ha dato il nome al festival "Sanliscio".