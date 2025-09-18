Gatteo Mare, commosso ricordo dell’albergatore Egisto Dall’Ara

All’Arena Rubicone di Gatteo Mare in occasione della "Settimana del liscio" è stato ricordato, Fra un valzer, una polka e una mazurka, l’albergatore Egisto Dall’Ara, scomparso il 23 luglio scorso. Egisto Dall’Ara, decano degli albergatori di Gatteo Mare, era uno dei personaggi più conosciuti e stimati in tutta la Riviera, presidente del settore turistico del comprensorio cesenate della Confcommercio. Proprio il giorno della celebrazione, il 15 settembre, avrebbe compiuto 80 anni. Fondatore della cooperativa Sabrin e nel 2009 Egisto Dall’Ara era stato anche uno dei fondatori del centro Auser Giulio Cesare in via Firenze a pochi passi dal suo albergo.

La serata, condotta da Moreno il Biondo con una decina di ospiti cantanti e musicisti, ha visto la presenza anche di uno stand gastronomico di cantarelle, le frittelle dolci tipiche della cucina povera romagnola a cura della associazione "Uniti per Gatteo" e del "Centro Auser Giulio Cesare". Le cantarelle sono state distribuite gratuitamente con offerta libera. Il ricavato dell’incasso sarà devoluto interamente all’ "Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori" dell’Irst Irccs.

Alla serata sono intervenuti la moglie Anna e i figli Andrea e Alberto che lo hanno sempre affiancato nel suo lavoro fino a due anni fa quando decise di chiudere il suo hotel Jolanda, ai quali è stata consegnata una targa ricordo. Con loro il sindaco di Gatteo Roberto Pari e la giunta comunale, Augusto Patrignani presidente della Confcommercio di Cesena, il direttore Roberto Piastra, il vice Alberto Pesci, e la giunta cesenate della Confcommercio, il presidente della cooperativa bagnini e del Gatteo Mare Turismo Massimo Bondi, il presidente degli albergatori di Gatteo Mare Marco Morigi e Terzo Tosi presidente del centro Auser Giulio Cesare.

Egisto Dall’Ara è stato ricordato sul palcoscenico dell’Arena Rubicone dallo storico Maurizio Edoardo Turci. Ha detto il sindaco Roberto Pari: "Egisto ha dedicato la vita alla famiglia, al turismo, ai turisti, alla cosa pubblica anche come amministratore e assessore al turismo del Comune di Gatteo. Ha pubblicizzato Gatteo Mare con le fiere all’estero e poi è stato un grande chef e insostituibile sostenitore delle iniziative di volontariato". Ha aggiunto il presidente Augusto Patrignani: "Un uomo che ha dedicato la sua vita a Gatteo Mare e ai suoi ospiti. E’ stato nella giunta della Confcommercio per tanti anni e per lui è stato un turismo universale. Grazie Egisto". Ha concluso Massimo Bondi: "Mi fa molto piacere ricordarlo perchè lui, io e Fabio Paglierani in inverno facevamo le fiere all’estero insieme per portare in estate i turisti a Gatteo Mare. E’ stato il numero uno in tutti i sensi e per me è una grande emozione ricordarlo e non averlo qui fisicamente alla festa dei suoi 80 anni".