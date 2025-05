Gatteo Mare eletta Casa della Nazionale cantanti

La Nazionale italiana cantanti ha eletto Gatteo Mare come sua casa, per due giornate di ritiro con la squadra per prepararsi all’incontro che li vedrà protagonisti a L’Aquila, martedì 15 luglio, per la ’Partita del cuore 2025... La rivincita’.

La due giorni vedrà il presidente e capitano Enrico Ruggeri con il mister e giocatore Moreno Conficconi formare due squadre di otto artisti che disputeranno la due giorni. Saranno, inoltre, presenti Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Marco Ligabue e Andrea Da Vinci.

Ha detto Moreno il Biondo: "È un’iniziativa importante, alla quale teniamo talmente tanto da eleggere Gatteo Mare come la Casa della Nazionale Cantanti. Lo spirito è sempre stato quello di fare squadra, con orgoglio, attorno ai colori della nostra Gatteo. Non solo giocare, ma anche essere presenti come tifosi ha un significato importante, lo stadio ’parla’ e archivia nel tempo storie da tramandare.

L’iniziativa è sostenuta dall’amministrazione comunale di Gatteo, dall’associazione Gatteo Mare Turismo, dalla Bbb Romagnolo e dall’associazione A.s.d. Gatteo a Mare".

Ha continuato il sindaco Roberto Pari: "Siamo onorati di avere anche quest’anno a Gatteo la Nazionale italiana cantanti per due giorni di allenamento, è per tutti un simbolo di sport, musica e solidarietà. Invito tutti i gatteesi a partecipare a questo evento".