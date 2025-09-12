Gatteo Mare, l’hotel Flamingo premia i collaboratori a fine stagione

A Gatteo Mare l’hotel Flamingo, sito sul lungomare Giulio Cesare, al termine della stagione estiva, ha deciso di premiare chi ogni giorno contribuisce a renderlo speciale: i propri collaboratori. Un semplice gesto di riconoscenza che l’hotel Flamingo ha voluto riservare ai dipendenti che, con dedizione e affidabilità, hanno accompagnato l’attività lungo mesi intensi di accoglienza e lavoro.

Durante la cerimonia sentita e partecipata, sono stati premiati cinque membri dello staff che rappresentano la storia e il cuore dell’albergo: Elena, che da ben 23 anni accoglie gli ospiti con il suo sorriso; Alexandra con 18 anni di servizio; Guido con 14 anni di esperienza; Adriana e Daniela entrambe con 10 anni di fedeltà e professionalità. Ha detto Virginia Manuzzi titolare dell’hotel Flamingo: "E’ stato un segno concreto di gratitudine che ha voluto sottolineare quanto il successo dell’hotel non derivi solo dalla bellezza della struttura o dalla posizione, ma soprattutto dal valore umano di chi ogni giorno lavora dietro le quinte.

Alla cerimonia ha preso parte anche Roberto Pari sindaco di Gatteo che con la sua presenza ha rimarcato l’importanza di queste iniziative per la comunità. Il ringraziamento va a tutto lo staff, perché è grazie alla passione condivisa e alla cura di ciascuno che l’ospitalità diventa esperienza e il lavoro di squadra si trasforma in valore duraturo".

e. p.