Gatteo Mare Tv porta sullo schermo gli spettacoli e gli eventi dell’estate

Per il diciassettesimo anno Gatteo Mare ha il suo spazio giornaliero, dalle 11.30 alle 12.40 sul canale televisivo 13 di Telereggio per l’Emilia Romagna. La sede è a Gatteo Mare in via Milano insieme al Gatteo Mare Summer Village e ideatore è Fulvio Bertolini, personaggio notissimo nel mondo delle televisioni private da oltre vent’anni quando iniziò con il programma "Liscio come l’olio" che lo rese popolare al grande pubblico. Oggi Fulvio Bertolini conduce diverse trasmissioni per Telereggio: "Vado a liscio" tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.40 e la domenica dalle 15 alle 17: "Sono trasmissioni promozionali degli spettacoli ed eventi che ogni sera caratterizzano le piazze di Gatteo Mare e a settembre dall’Arena Lido Rubicone riprenderò tutte le serate della settimana del liscio, non solo in televisione ma anche sulla pagina Facebook del Gatteo Mare Summer Village, come pure tutti gli eventi di piazza della Libertà e in spiaggia negli stabilimenti balneari". Fulvio Bertolini precisa anche un fatto molto importante: "Attraverso la diretta Facebook raggiungiamo in pratica tutto il mondo e grazie alle nuove tecnologie riusciamo con modesti investimenti economici a produrre immagini e trasmissioni di qualità. Il tutto continuerà fino al 16 settembre con l’augurio di potere poi proseguire tutto l’anno per promuovere le attività di Gatteo Mare e del territorio nel mondo. Durante la settimana del liscio all’Arena Lido Rubicone saremo impegnati mattina, pomeriggio e sera per riprendere le esibizioni delle orchestre e dei turisti dei vari alberghi associati che hanno voglia di ballare".

e.p.