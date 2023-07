Gatteo, Notte Rosa con la musica delle ’Vibrazioni’

Le Vibrazioni, il tributo a Max Pezzali e agli 883, il gruppo musicale Oxxxa e la consegna della Bandiera Blu. Tre giornate intense di Notte Rosa a Gatteo Mare all’arena Lido Rubicone. Da domani a domenica la Notte Rosa, il Capodanno dell’estate romagnola, festeggia il 18° compleanno. Tema quest’anno è ’Pink Fluid’, un inno alla fluidità, all’inclusione e alla libertà.

A Gatteo Mare saranno Le Vibrazioni a dare il via ai festeggiamenti domani alle 21.30. La band di Francesco Sarcina ha tagliato il traguardo dei 20 anni di carriera e dei 1000 live in tutta Italia ed è una delle band più longeve e amate. Tante le canzoni famose in programma nel corso della serata in riva al mare, da ’Dedicato a te’ a ’Vieni da me’ ’Sono più sereno’ e ’...E se ne va’, fino ai più recenti successi sanremesi ’Dimmi dov’è’ e ’Tantissimo’. La serata si concluderà a mezzanotte con i fuochi artificiali in riva al mare.

Sabato alle 21.30 salirà sul palco la ’Max Pezzali Tribute Band’ con uno spettacolo che ripropone tutti i più grandi successi dell’artista con ’I Cani Sciolti’ e Matteo Magni. Domenica alle 21.30 sarà la volta degli Oxxxa. A inizio serata si svolgerà la cerimonia di consegna della bandiera Blu 2023 già rinviata per maltempo. Il prestigioso riconoscimento mancava a Gatteo dal 2016.

e.p.