Gatteo, Pedrelli espulsa dal consiglio comunale

Espulsa dall’aula del consiglio comunale mentre stava parlando. E’ accaduto l’altra sera quando il vicesindaco Deniel Casadei, assente per indisposizione il sindaco Roberto Pari, ha mandato fuori dal consiglio comunale convocato in seduta strordinaria, la neo capogruppo della lista di opposizione Gatteo Cambia, avvocato Moira Pedrelli. E’ lei stessa a raccontare cosa è accaduto: "Siamo stati convocati per un consiglio comunale straordinario, con preavviso inferiore ai 5 giorni, senza reali motivi di urgenza, in quanto c’erano due argomenti dei quali uno riguardava la modifica dello statuto di AMR s.r.l consortile che altri enti soci hanno deliberato tempo fa. Il secondo punto è nato da una ripetuta negligenza che risale a giugno 2010 quando la Regione sollecitò il Comune a istituire il Catasto delle aree percorse dal fuoco, che dopo 15 anni non risulta essere stato fatto. Quindi la convocazione urgente del consiglio comunale non aveva alcun motivo di urgenza e non è stata fatta alcuna commissione. L’attuale amministrazione pare temere anche il minimo confronto, il dibattito, la critica, come dimostrano gli atti posti in essere e le parole spesso offensive utilizzate verso chi osa pensarla diversamente".

Continua Moira Pedrelli. "Che a Gatteo ci sia un serio problema di partecipazione democratica e di scarso rispetto del ruolo dei consiglieri, in particolare di quelli di opposizione, non è argomento che scopriamo oggi, non vengono convocate le conferenze di capigruppo e da anni non si procede alla discussione della modifica di un regolamento comunale. Qual che dispiace è che si vada pervicacemente avanti con questo modus operandi, nonostante i ripetuti proclami di trasparenza e collaborazione".

Poi Moira Pedrelli spiega cosa è accaduto e perchè è stata espulsa: "Durante la discussione del primo argomento ho manifestato le mie critiche politiche a questi comportamenti dell’amministrazione senza turbare l’ordine né usare parole sconvenienti. Per due volte mi è stata tolta la parola e io ho detto che il mio gruppo avrebbe abbandonato l’aula. Il vicesindaco ha preso subito la parola e mi ha espulso dall’aula. Così tutti e tre noi consiglieri di minoranza ci siamo alzati e ce ne siamo andati. La gravità del fatto secondo me sta nella scelta arbitraria di negarmi la parola con disprezzo nei nostri confronti di minoranza. Secondo il regolamento i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure. Io non ho turbato l’ordine e non ho usato parole offensive. Lo stesso regolamento non prevede espulsioni. Noi continueremo ad andare in consiglio esprimendo le nostre idee e proposte sperando nel rispetto reciproco che nel nostro comune è venuto a mancare".

Ermanno Pasolini