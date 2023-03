Gatteo, per i bimbi letture ad alta voce in biblioteca

Si apre oggi alle 10 nella Biblioteca "Ceccarelli" di Gatteo un ciclo di letture ad alta voce rivolte ai bambini dai 3 anni. Le letture saranno tenute da volontari della Ceccarelli, un gruppo nato già da alcuni anni proprio all’interno della biblioteca e formato da una decina di volontari, tutti accomunati dalla passione per la lettura, per i libri e, in modo particolare, per i libri dell’infanzia. Oltre che in Biblioteca, i lettori volontari della Ceccarelli sono spesso apprezzati ospiti delle scuole dell’infanzia del territorio comunale, dove promuovono l’importanza della lettura ad alta voce con letture

animate nelle classi.

Ingresso libero.