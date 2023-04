Gatteo ricordo la poetessa Fattori con un concorso per inediti

Scadrà il 31 maggio il termine per partecipare al Concorso letterario di poesia "Premio Narda Fattori", promosso dal Comune di Gatteo in ricordo della poetessa gatteese scomparsa nel 2017. Giunto ormai alla quinta edizione, il concorso intende premiare componimenti poetici inediti a tema libero. Due le sezioni previste, poesia in lingua italiana aperta a tutti e poesia italiana riservata ad autrici donne sotto i 30 anni. Quest’ultima, pensata come sostegno alle giovani autrici, è stata voluta come particolare omaggio allo spirito di Narda, che non mancò mai di sostenere e consigliare le giovani poetesse che a lei si sono rivolte. Le candidature dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo [email protected] entro il 31 maggio 2023. La giuria sarà composta da Annalisa Teodorani (presidente di giuria), Gianfranco "Miro" Gori, Bruno Bartoletti, Franco Casadei e Stefania Bolognesi (Assessore alla cultura del comune di Gatteo). In palio per i vincitori buoni acquisto da spendere in libreria. Per tutti è previsto l’inserimento nell’opuscolo annualmente stampato dal comune. È possibile scaricare il bando e la scheda di adesione sul sito del Comune di Gatteo: https:www.comune.gatteo.fc.itservizinotizienotizie_fase02.aspx?ID=25373 Info: Biblioteca Ceccarelli di Gatteo tel. 0541-932377 email: [email protected]