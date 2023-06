Gatteo, ’sfreccia’ il trenino ecologico e panoramico

Simpatica e apprezzata trovata con il trenino che gira per le strade del paese. Una sorta di servizio navetta dai parcheggi per un tour panoramico della località e per chi vuole andare in spiaggia. E un’occasione di svago per i piccoli. Titolare è Maicol Cavedo di Cremona.

Quanto costa un viaggio?

"E’ gratis di giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Poi dalle 20.20 alle 24 un viaggio costa 3 euro per gli adulti e 2 per i bambini".

Da dove inizia il viaggio?

"Partenza dal parcheggio di viale Europa e poi giriamo tutte le vie. Per salire a bordo non serve biglietto o prenotazione. Basta aspettare dove ci sono le soste indicate".

La gente apprezza?

"C’è sempre la fila. Fin dai primi giorni il mini convoglio ha suscitato la curiosità degli adulti e dei più piccoli che spesso evitano il tragitto a piedi fino alla spiaggia sotto il sole".

Che trenino è?

"E’ ecologico. La nostra ditta ha sette trenini in Italia. In estate al mare e in inverno in montagna. Il babbo Yoris fece il primo trenino nel 1974 a Pinzolo".

L’episodio più strano capitato?

"Ci sono persone che non vogliono scendere e fanno diversi giri ripagando ogni volta il biglietto perchè dicono che è un divertimento unico".

Ermanno Pasolini