Gatteo Terra, tutti gli appuntamenti . In mostra anche i reperti archeologici

Cronaca
23 ago 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Non solo spettacoli, a volte anche tre nella stessa sera, a Gatteo Mare, ma anche un nutrito programma per Gatteo Terra fino al 4 settembre, organizzati dall’amministrazione comunale e Visit Gatteo Mare e resi noti dall’ufficio turistico di Gatteo Mare.

Mercoledì 27 agosto alle 21 in piazza Fracassi a Sant’Angelo di Gatteo ’Sant’Angelo Live’ con l’orchestra Maria Grazia Pasi e musica folk romagnola. Ingresso gratuito.

Giovedì 28 alle 21.15 nell’Arena del Castello per Gatteo Calling ’Gatteo K-Alling’, conferenza spettacolo: Vera Gheno porterà il pubblico alla scopertta del pop sudamericano. Ingresso gratuito.

Sabato 30 alle 20.30 in via Garibadi ’Cena dla ligaza in tla piaza’ (cena con legaccia portata da casa nella piazza), tradizionale cena in condivisione nel centro storico del paese accompagnata da musica e balli della tradizione romagnola.

Domenica 31 alle 9 ’40a Strapazeda’, per le strade di Sant’Angelo di Gatteo. Quota di iscrizione a partire da 3 euro; gara podistica competitiva di 10 chilometri e camminate di 10 e 3 chilometri. Per maggiori informazioni: www.atleticasidermecvitali.it

Mercoledì 3 settembre alle 21 per ’Sant’Angelo Live’ in piazza Fracassi spettacolo del gruppo Magic Queen con tributo ai Queen. Ingresso gratuito.

Giovedì 4 alle 21.15 per Gatteo Calling nell’Arena del Castello ’Volevo i piedi tonnati’, conferenza spettacolo con Paolo Malaguti che racconta la cronaca di una vita all’ascolto di Elio e le Storie Tese. Ingresso gratuito.

Nella biblioteca Ceccarelli di Gatteo fino al 30 settembre, poi, ci sarà la mostra ’Sulla via delle origini. Gatteo nella protostoria’. L’ingresso è gratuito previa prenotazione. Si stratta di una mostra dei reperti archeologici preromani rinvenuti nello scavo di via Mistadella a Gatteo. Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca Ceccarelli al numero di telefono 0541-932377.

Ermanno Pasolini

