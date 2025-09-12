Gatteo, un milione di euro per le strade

Un milione di euro per i lavori di manutenzione delle strade di Gatteo colpite dall’alluvione del maggio 2023. Il progetto ha ottenuto un finanziamento Pnrr di oltre un milione di euro nell’ambito degli interventi approvati dal Commissario Straordinario alla ricostruzione per l’alluvione. Un risultato atteso dall’amministrazione comunale che esprime soddisfazione per l’opportunità di ripristinare e migliorare le condizioni della rete stradale danneggiata dagli eventi di due anni fa.

Inizieranno così la prossima settimana da via Fiumicino i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali e di consolidamento di quelle arginali danneggiate dall’alluvione del maggio 2023.

La ditta Baraghini Costruzioni Generali srl di Cesena, inizierà la prossima settimana i lavori nelle vie Fiumicino dalla rotatoria Cavalieri del Lavoro al civico 70, Cupa, Rigossa Destra e Rigossa Sinistra da via Staggetti al confine comunale e Rio Baldona, tratto da Via Salvador Allende al ponte pedonale e tratto da Via Galileo Galilei, la so 108. L’intero importo dell’intervento, che ammonta a 1.020.000 euro, è stato finanziato con le risorse del Pnrr, nell’ambito degli interventi ammessi a contributo con l’ordinanza n. 13 dal Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, in esito alla ricognizione delle azioni ritenute necessarie.

Il sindaco Roberto Pari e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Deniel Casadei sottolineano: "Per Gatteo questi contributi rappresentano una importante opportunità di ripristino e miglioramento delle infrastrutture stradali, un importante strumento che consente di avviare lavori di manutenzione necessari per far fronte ai danni provocati dall’alluvione, restituendo alla comunità strade sicure e funzionali, riducendo al contempo il rischio di incidenti e migliorando le condizioni di viabilità. Riteniamo che il miglioramento tangibile delle infrastrutture stradali favorirà una mobilità urbana più fluida ed efficiente".

Ermanno Pasolini