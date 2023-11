Gatteo, un Natale di musica e giochi

Gatteo è pronta a immergersi nella magica atmosfera del Natale: dal 3 dicembre al 14 gennaio in programma spettacoli per bambini, letture, rappresentazioni teatrali, il presepe artistico e laboratori sul riciclo in biblioteca. Confermato anche il brindisi del pomeriggio dell’1 gennaio con il concerto, trasmesso in diretta su Teleromagna, che vedrà protagonisti Moreno il Biondo & Friends e i gruppi Queen Vision e Roxy Bar.

Partenza domenica 3: a Sant’Angelo dalle 15.30 il ’Natale si accende a Sant’Angelo’ è la festa che celebra l’accensione delle luminarie sul territorio comunale. Il Laboratorio Marcone proporrà i giochi dell’ingegno, Mr Dudi con lo spettacolo ’Lo Stramagante’ proporrà un susseguirsi di numeri classici della magia. A scaldare tutti le più grandi hit dagli anni ‘70 ai giorni nostri con gli Oxxxa. Momento culminante del pomeriggio sarà l’attesa accensione dell’albero di Natale a led. Poi vin brulé, cantarelle, piadina e vino.

Momento clou della programmazione sarà ’Buon anno Gatteo’, l’ormai tradizionale saluto al nuovo anno dell’1 gennaio in piazza Vesi. Alle 15.30 ballando il liscio con Moreno Il Biondo & Friends e un brindisi speciale per i 70 anni di Romagna Mia. Poi i gruppi Queen Vision e Roxy Bar. Poi giochi per bambini e tand gastronomici. Diretta su TeleRomagna.

Molto ricco il programma delle iniziative per famiglie e bambini nella biblioteca Ceccarelli, fino alla Befana. Dal 16 dicembre al 14 gennaio a Gatteo Mare, in piazza della Libertà, sarà possibile visitare il presepe artistico animato. Poi tre grandi alberi di ferro e luci a led, in piazza Vesi a Gatteo, in piazza Fracassi a Sant’Angelo e in piazza della Libertà a Gatteo Mare.

Ha detto il sindaco Roberto Pari: "Anche quest’anno il Natale di Gatteo ci regala un mese di eventi diffusi sul territorio per grandi e piccini: il presepe, le luci, tanta musica, un modo per recuperare lo spirito del Natale inteso come convivialità, occasioni di incontro e clima di festa". Ha aggiunto l’assessora alla cultura Stefania Bolognesi: "Ci siamo impegnati per offrire una programmazione natalizia originale e coinvolgente per i bambini, che vede come sempre nella Biblioteca comunale il fulcro della nostra azione, per riunire nel clima di festa tutto il territorio comunale".