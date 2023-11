’Gatti degli gnomi’, danneggiata e svuotata una delle casette

"Condivido con Voi l’amarezza per un grave atto vandalico che è stato commesso a danno dell’Associazione di volontariato ’I gatti degli gnomi’ di Bagno di Romagna. Inizia così una nota indirizzata ai cittadini dal sindaco Marco Baccini, che poi prosegue: "L’Associazione gestisce per conto del Comune le colonie feline presenti nel territorio comunale, occupandosi di tutto ciò che necessita a garantire il miglior equilibrio tra presenza di gatti in ambito urbano e tutela del buon vivere del vicinato, sterilizzazioni e rifornimento quotidiano di cibo, manutenzione della casette di ricovero di felini e gestione delle problematiche emergenti".

Dopo aver sottolineato che le "colonie feline sono protette per legge, che ne disciplina anche la gestione e la tutela a cui il Comune e l’Associazione devono attenersi, Baccini torna sull’atto vandalico: "La scorsa settimana, purtroppo per la terza volta, è stata danneggiata una delle casette che l’Associazione ha acquistato e allestito per la custodia dei beni necessari alla gestione delle colonie, che sono stati sottratti. E’ stata sporta denuncia alle Forze dell’Ordine e contestualmente sono state posizionate videocamere per la sorveglianza per individuare eventuali responsabili".

Conclude, Baccini: "Con questa condivisione, mi sento di esprimere a nome della Comunità vicinanza e confronto a tutti i volontari dell’Associazione, che quotidianamente si fanno carico della gestione delle colonie, apportando un beneficio a tutti i cittadini che si troverebbero ad affrontare occasioni di disagio in mancanza di questa attività. Da una parte è un messaggio di confronto ed incoraggiamento quello che voglio esprimere verso l’Associazione e, dall’altra, di richiamo al rispetto civico al bene comune".

