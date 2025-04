Gatti seviziati: casa dell’orrore a Mercato

Mercato Saraceno (Cesena), 23 aprile 2025 – Pieni di ferite, affetti da Aids felina, amputati, gatte gravide con i piccoli morti nel ventre, terrorizzati e affamati. Si trattano così gli animali domestici? E dire che la restrizione delle pene per chi maltratta gli animali arriva alla reclusione oltreché a multe salatissime. Ma che ne sanno di pietà umana (ma anche di legge…) i due occupanti dell’abitazione spersa nelle campagne di Mercato Saraceno ribattezzata “casa dell’orrore”? Lì, dopo una denuncia ai carabinieri, all’Ausl, alle guardie zoofile, all’Enpa e al Comune di Mercato Saraceno, l’Oasi Felina di Pianoro ha potuto intervenire cercando di salvare quanti gatti possibile.

“Al momento – dice il presidente dell’Oasi Antonio Dercenno – ne abbiamo portati da noi poco più di 20, tra cui alcune gatte gravide, ma ne restano almeno una cinquantina”. E racconta una storia di degrado, abbandono e sevizie indegne smascherate da alcuni volontari che ancora oggi tengono d’occhio la situazione. Del resto non si evidenzia solo una grave mancanza di rispetto degli animali ma anche un serio problema sanitario.

I gatti, ovviamente non sterilizzati, e certamente non vaccinati, ultimamente sono cresciuti di numero e presentano varie patologie. “Fino a due anni fa – racconta Dercenno – l’abitazione era occupata da una donna molto anziana, che dei gatti si era sempre presa cura. Alla sua morte nella casa sono andati ad abitare due uomini ed è iniziato l’orrore. Uno dei due, certamente disturbato, afferma di regolamentare le nascite dei nuovi cuccioli fucilando le gatte gravide. Non siamo certi che sia la verità, ma è evidente che diverse sono scomparse e altre portavano in grembo cuccioli morti, probabilmente a seguito di calci e altre sevizie”.

Suscita indignazione il filmato, postato sul profilo Fb dell’Oasi Felina di Pianoro, in cui uno dei proprietari afferra un gatto per il collo e lo scaraventa con violenza dentro ad un trasportino. Ma almeno per quel malcapitato oggi ci sono le cure nell’Oasi e l’attesa di un’adozione. Minacce pesanti, del resto, sono state rivolte anche ai volontari presentatisi per cercare di risolvere la situazione. “Saremmo intervenuti anche prima – aggiunge Antonio Dercenno – ma le nostre denunce, prima di essere accolte, sono rimbalzate da un ente all’altro. E poi c’è il solito problema, noi interveniamo, preleviamo le povere bestiole ma poi, chi se le prende? E così ce li siamo portati a Pianoro dove per i ‘mici stropicciati’ c’è una struttura a prevalente vocazione sanitaria”. Ma l’operazione non è terminata: i presidi, con trasportini trappole con esche di buon cibo, sono rimasti attivi anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta.