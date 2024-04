Gattile, nuova convenzione con Enpa

Si va verso la sottoscrizione di una nuova convenzione tra Comune e Ente nazionale protezione animali (Enpa) per al gestione del gattile di Torre del Moro. Lo annuncia l’amministrazione comunale in una nota, spiegando che l’accordo sarà annuale "per l’attuazione di un programma finalizzato al contenimento e alla custodia della popolazione felina randagia per l’ammontare complessivo di 45 mila euro". "In continuità con quanto fatto nel corso di questi anni – commenta l’Assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – rinnoviamo, attraverso questa nuova Convenzione, il nostro sostegno ad Enpa che si occupa dell’organizzazione e della gestione della struttura di ricovero di Torre del Moro. I volontari che operano all’interno del gattile forniscono quotidianamente un contributo importante e svolgono un lavoro encomiabile alla base del benessere di ogni singolo gatto. Grazie a questo impegno costante l’Associazione è diventata un riferimento per garantire sul territorio comunale una risposta concreta ai bisogni degli animali: il pacchetto di risorse destinato alle attività svolte rappresenta infatti un sostegno concreto alla gestione, tra l’altro, molto impegnata, sul fronte della sensibilizzazione verso l’adozione".

Nel corso dell’anno dunque ENPA proseguirà nello svolgimento di tutte le attività volte a contenere l’aumento della popolazione felina randagia, riguardanti la tutela degli animali stessi, evitando l’insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione. lePer adozioni e richieste specifiche è possibile recarsi al gattile di Cesena il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30, tutti gli altri giorni previo appuntamento. Per tutte le altre informazioni contattare il 339 627 4490.