Gatto in terapia intensiva. Raccolta fondi per Eros

Oltre 500 euro per aiutare Eros. È il risultato della raccolta fondi lanciata dalla famiglia del gatto rimasto intossicato nell’incendio di martedì sera in un appartamento di via Leopardi. Il gatto Eros era stato soccorso e rianimato con l’ossigeno dai vigili del fuoco, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Per questo Nicole Alexandra Nastase ha lanciato una sottoscrizione sulla piattaforma Gofundme con l’obiettivo di raccogliere 2mila euro. "A causa dell’incendio che ha coinvolto la casa dei miei genitori il nostro gatto è stato prima rianimato dai pompieri e ora è ricoverato presso la clinica veterinaria I love Animals a San Vittore – ha scritto Nicole nell’appello sul sito – Il nostro amato gatto che è con noi dal 2015 ha subito intossicazione al monossido di carbonio, ricoverato in terapia intensiva ha davanti un lungo percorso prima che si capiscano le sue reali possibilità di recupero, in quanto potrebbe aver riportato danni neurologici che potrebbero essere permanenti. Stiamo cercando di affidarci alle cure migliori per permettere al nostro micio di continuare a vivere insieme alla sua famiglia. La casa dei miei genitori ha subito gravi danni e si sono ritrovati a dover abbandonare l’abitazione, parliamo di due pensionati che dall’oggi al domani si sono ritrovati per strada. Vi chiediamo aiuto anche con un piccolo contributo per aiutarci a sostenere le sue spese mediche. Al momento non è possibile fare una stima precisa dei costi, quindi la cifra potrebbe subire variazioni in un senso e nell’altro. Sarà mia premura informarvi sulle cure che al momento sono limitate per indisponibilità materiale. Sono in personale contatto con la clinica per seguire passo passo il suo decorso e ringrazio chiunque vorrà aiutarci. Questa tragedia ha colpito i miei due genitori in un momento molto fragile della loro vita e ci affidiamo all’aiuto di chi ci vuole bene per poter superare questo momento e spero di vederli rientrare in casa con Eros e Luna la nostra gatta che è rimasta illesa e vederli correre insieme giocando come un tempo".