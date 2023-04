Gelate, frutticoltura ko Allarme dei sindacati: "Aziende in difficoltà riflessi sull’occupazione"

"Si urla che mancano i lavoratori nelle campagne e che le aziende non trovano braccianti per la raccolta. Ma come può una famiglia investire in un lavoro a rischio?" Alessandro Scarponi, segretario Uila Cesena, solleva il problema. "I braccianti stanno abbandonando l’agricoltura – dice – perché guadagnano poco e sono privi di ogni tutela". Ad aggravare la situazione del mondo agricolo anche il gelo delle ultime settimane che ha messo ko la frutticoltura. "La grande gelata dei giorni scorsi ha sconvolto i piani di molte aziende agricole – dice il segretario Uila – speriamo non ci siano conseguenze per i braccianti". Nel Cesenate una copiosa grandinata caduta tra le 4 e le 5 della mattina di Pasqua ha imbiancato, come neve, vaste aree del territorio. Le temperature nei giorni precedenti erano scese sotto lo zero, arrivando nel Cesenate a toccare i meno 2 gradi. Ingenti i danni su pesche, albicocche e pere. Nonostante molte aziende abbiano attivato i sistemi antibrina o acceso fuochi e candele giganti nei campi, il gelo è riuscito a colpire fiori e frutticini, e presto si farà una stima completa dei danni. "Un settore duramente colpito – dice Scarponi – che porterà come conseguenza il rialzo dei prezzi per i consumatori e speriamo siano limitati i danni sull’occupazione dei braccianti per la mancata produzione. Ogni anno in questo periodo la stessa storia, il clima impazzito mette a dura prova la tenuta del lavoro agricolo con conseguenze pesanti sul reddito di agricoltori e braccianti". "Ecco perché più nessuno – conclude il segretario Uila - vuole andare a lavorare in agricoltura, figuriamoci i giovani". La Uila rivendica da tempo l’istituzione di ammortizzatori sociali per quei lavoratori agricoli che perdono le giornate a causa di calamità naturali e crisi di prodotto.