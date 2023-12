Gelato gratis ai bimbi che portano palline per l’albero

Un gelato gratis per tutti i bambini. È questa la proposta di Jessica Galletti (foto), titolare del ’Gelato di Jessica’ sul lungomare, che da oggi fino al 25 dicembre, ha deciso di ’affidare’ l’addobbo del suo albero di Natale ai bambini. L’idea è di far addobbare l’albero di Natale della gelateria proprio ai piccini. Così ogni bambina ed ogni bambino che porterà una pallina colorata a mano, riceverà subito in omaggio una focaccia farcita col gelato biologico e naturale della nota artigiana, titolare del negozio al numero 46 di viale Carducci. Jessica Galletti continua a dedicare attenzione al mondo dell’infanzia.