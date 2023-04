Gemellaggio fra Mercato e Cave nel nome di Lorenzo Ferri

Un gemellaggio nel nome della cultura, dell’arte e delle tradizioni è stato formalizzato venerdì scorso (foto) nella sala del Consiglio del Comune di Cave (Roma) con la firma della sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi e il primo cittadino di Cave Angelo Lupi. Un gemellaggio tra i due Comuni siglato nel segno del maestro artista-scultore-pittore-sindonologo Lorenzo Ferri (1902-1975), originario di Mercato, poi emigrato a Roma dove, salvo periodi trascorsi all’estero (Buenos Aires, Bengasi) ha svolto gran parte dell’attività artistica. Nel 2013 Cave gli ha dedicato un museo presso l’ex convento degli Agostiniani dove sono collocate le sue opere monumentali rappresentative delle diverse fasi della sua carriera, dagli anni ’20 fino agli anni ’70. Nella delegazione mercatese alla cerimonia di gemellaggio c’erano l’assessore Giulia Paci, il presidente della Pro Loco Giampiero Rossi, il presidente dell’Auser Tonino Ruscelli e Donatella Balzani dell’associazione ’I Fogli Volanti’.

L’occasione ha permesso di offrire alla città di Cave i prodotti tipici mercatesi come l’inimitabile pagnotta e il vino Famoso. Lorenzo Ferri – al quale è stata dedicata una strada a Mercato - ha lasciato molte opere e i suoi studi sulla Sacra Sindone sono conosciuti a livello internazionale. Le sue creazioni artistiche si possono ammirare a Nocera, Salerno, Roma, Poggio Bustone, S. Maria della Foresta, Aquino, Monterotondo; a Parigi (Istituto S. Giuseppe di Cluny), in Irlanda (Santuario di Knock), Indonesia (Sacrario di Djakarta). Nel 1950 al Primo Convegno internazionale di studio sulla Sacra Sindone a Roma, ha presentato il suo studio ed è stato ricevuto in udienza privata da Papa Pio XII, al quale mostrò il volto di Gesù Cristo. Morirà a Roma il 25 febbraio 1975; le sue ceneri riposano ai piedi della statua del Cristo Risorto al cimitero di Prima Porta.

Edoardo Turci