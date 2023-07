Gemellaggio, in città l’Assemblea plenaria

di Giacomo Mascellani

Cesenatico questa estate ospita l’Assemblea plenaria del gemellaggio. L’appuntamento è dal 3 al 7 agosto, quando in città arriveranno le delegazioni di Sierre (Svizzera), Zelzate (Belgio), Aubenas (Francia) e Schwarzenbek (Germania), con la partecipazione di 35 giovani e di 80 adulti che saranno ospiti negli hotel del centro città. La Plenaria torna a Cesenatico dopo dieci anni, l’ultima infatti è stata fatta nel 2013, e il programma delle giornate è in via di definizione, con il Comitato del gemellaggio già al lavoro per preparare l’accoglienza nei minimi dettagli per le delegazioni che arriveranno in città.

Due mattinate della cinque giorni dedicati agli incontri saranno chiaramente dedicate a tavoli di lavoro, di approfondimento e di confronto soprattutto su tematiche ambientali. Le delegazioni parteciperanno alla Festa di Garibaldi, la Cuccagna tra i quartieri, all’escursione in mare alla rievocazione dell’imbarco e allo spettacolo pirotecnico in mare. Grande protagonista sarà la cucina marinara di Cesenatico con le sue eccellenze gastronomiche.

In sostanza si tratterà di una grande vetrina internazionale e di una occasione per far vedere le bellezze di questo borgo di pescatori. Se oggi c’è l’Unione europea, un piccolo grande merito spetta anche agli amministratori e ai cittadini di Cesenatico, con le forze all’epoca di sinistra, i socialisti ed i repubblicani, che hanno fatto germogliare dei semi importanti, credendo appunto in una visione di fratellanza con le altre nazioni a noi vicine geograficamente ma non solo.

L’idea del gemellaggio nacque nell’immediato dopoguerra fra quegli Stati che fino a poco tempo prima erano divisi e contrapposti, con l’obiettivo di fare leva sulla coscienza di una comune appartenenza e di stimolare amicizia, cooperazione e reciproco riconoscimento. La prima assemblea plenaria si tenne fra quattro Comuni a Schwarzenbek nell’agosto del 1955, per volontà del sindaco borgomastro Hans Koch. L’atto che rese ufficiale l’adesione al patto di gemellaggio della Giunta comunale di Cesenatico, fu firmato il 21 agosto 1958 dall’allora sindaco Agostino Spadarelli.

Il sindaco Matteo Gozzoli crede fortemente in questi valori: "L’assemblea plenaria è uno degli appuntamenti più belli e speciali della nostra città e siamo orgogliosi e felici di poter ospitare tutte le città gemelle. Sarà un evento davvero eccezionale, perchè per la prima volta nella storia del gemellaggio, accoglieremo le delegazioni amiche durante la nostra Festa di Garibaldi. In questo modo potranno partecipare a uno dei momenti più sentiti della città e sentirsi davvero cesenaticensi insieme a noi".