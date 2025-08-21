Gemellaggio, in Germania anche i liceali

Quest’anno sarà una delegazione di studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari ad accompagnare il sindaco al tradizionale incontro di gemellaggio. Dopo la plenaria ospitata da Cesenatico nell’estate 2023, tornano a riunirsi per il gemellaggio le delegazioni di Sierre (Svizzera), Zelzate (Belgio), Aubenas (Francia), Schwarzenbek (Germania), e naturalmente Cesenatico, che si incontreranno dall’11 al 15 settembre. La sede scelta è la cittadina tedesca di Schwarzenbek, dove assieme ai funzionari del Comune con in testa il sindaco Matteo Gozzoli, partiranno anche 14 studenti liceali accompagnati dalla professoressa di filosofia Paola Silvagni.

Nella serata di sabato 14 settembre è prevista una grande serata aperta a tutta la cittadinanza della località tedesca, per celebrare la ricorrenza dei 70 anni di gemellaggio iniziato nel 1955 con l’entrata di Cesenatico avvenuta in seguito nel 1959.

L’idea del gemellaggio nacque nell’immediato dopoguerra fra Stati che fino a poco tempo prima erano divisi e contrapposti, con l’obiettivo principale di fare leva sulla coscienza di una comune appartenenza e di stimolare amicizia, cooperazione e reciproco riconoscimento europeo. Il 28 gennaio 1951 a Ginevra, un gruppo di circa cinquanta sindaci provenienti da 8 Stati europei fondò il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa che fin da subito vide nella promozione del ’patto di gemellaggio’ una delle proprie priorità.

La prima assemblea plenaria fra quattro Comuni si tenne a Schwarzenbek nell’agosto del 1955, per volontà del sindaco borgomastro Hans Koch. Nel 1958, durante l’incontro a Sierre, si discusse invece sull’ammissione di altre due città, Cesenatico e Delfzijl, che avevano inviato a Sierre degli osservatori delegati. Nell’atto che deliberò l’adesione al patto di gemellaggio della giunta comunale di Cesenatico del 21 agosto 1958, presieduta dall’allora sindaco Agostino Spadarelli, fra le motivazioni si legge che "l’iniziativa, oltre a legare con vincoli di fraterna solidarietà città e paesi dell’Europa occidentale, varrà a creare fra loro correnti di simpatia e di reciproco collegamento oltremodo proficui alla conoscenza dei popoli ed allo sviluppo del turismo internazionale".

La formale adesione di Cesenatico al patto di gemellaggio nel 1959 e nel 1960 entrò la città olandese di Delfzijl, che ne è però uscita nel 2009. Nel 1974 Cesenatico ha ricevuto il Premio Europa per l’impegno in cui si era contraddistinta nelle attività europeiste. Il sindaco Gozzoli crede nell’incontro di settembre: "Sono molto contento che insieme alla delegazione del Comune vengano i ragazzi delle scuole superiori con la professoressa Silvagni. Quella del gemellaggio è una tradizione sentita, un legame importante che va coltivato coinvolgendo proprio le nuove generazioni".

Giacomo Mascellani