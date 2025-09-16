Gemellaggio, rinnovato il patto tra i Comuni

In Germania, il sindaco Matteo Gozzoli ha rinnovato il patto di gemellaggio insieme ai primi cittadini di Schwarzenbeck, Sierre, Zelzate e Aubenas. L’ufficialità è arrivata sabato sera durante la riunione plenaria organizzata dall’amministrazione di Schwarzenbeck. La delegazione di Cesenatico è partita giovedì scorso ed è rientrata ieri. Per la prima volta assieme alle istituzioni, hanno partecipato quattordici studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari, guidati dalla docente Paola Silvagni. Sono stati tre giorni vissuti con momenti di riflessione, incontri, feste e una corsa podistica svolta nella mattinata di domenica.

L’idea del gemellaggio nasce nell’immediato dopoguerra fra Stati che fino a poco tempo prima erano divisi e contrapposti con l’obiettivo principale di fare leva sulla coscienza di una comune appartenenza e di stimolare amicizia, cooperazione e reciproco riconoscimento europeo. Il 28 gennaio 1951 a Ginevra un gruppo di circa cinquanta sindaci provenienti da otto Stati europei fondò il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa che fin da subito vide nella promozione del ’patto di gemellaggio’ una delle proprie priorità. La prima assemblea plenaria fra quattro Comuni si tenne a Schwarzenbek nell’agosto del 1955, per volontà del sindaco borgomastro Hans Koch.

Nel 1958, durante l’incontro a Sierre, si discusse sull’ammissione di altre due città, Cesenatico e Delfzijl, che avevano inviato a Sierre degli osservatori delegati. Nell’atto che deliberò l’adesione al patto di gemellaggio della giunta comunale del 21 agosto 1958, presieduta dall’allora sindaco Agostino Spadarelli, fra le motivazioni si legge che "l’iniziativa, oltre che legare con vincoli di fraterna solidarietà città e paesi dell’Europa occidentale, varrà a creare fra loro correnti di simpatia e di reciproco collegamento oltremodo proficui alla conoscenza dei popoli ed allo sviluppo del turismo internazionale".

In quegli anni Cesenatico ebbe un ruolo importante per creare il terreno fertile della costruzione della Comunità Europea prima e dell’Unione Europea poi, tant’è che nel 1974 ha ricevuto il Premio Europa per l’impegno in cui si era contraddistinta nelle attività europeiste.

In un mondo dove ci sono due guerre, una in Ucraina al confine proprio con l’Europa, il patto di gemellaggio ha un significato forte, come testimonia il sindaco Gozzoli: "Abbiamo rinnovato il patto di gemellaggio nel segno dell’amicizia tra le nostre città ma anche dei valori comuni che ci tengono uniti come cittadini europei e democratici. Durante questa sessione abbiamo condiviso problematiche comuni che affronteremo nei prossimi mesi in vista del prossimo incontro del 2027 a Zelzate. L’obiettivo è ripristinare il gemellaggio riservato ai giovani".

Giacomo Mascellani