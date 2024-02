Generazione Ziz sbarca sui social

Generazione Ziz sbarca su Spotify e i canali social. I protagonisti sono i giovani del territorio, i quali recentemente si sono riuniti appunto con il nome abbreviato "Ziz", derivante dal nome dialettale di Cesenatico che è "Ziznatic". Queste ragazze e ragazzi hanno dato vita ad un loro nuovo originale progetto dal titolo "In Zir" che, sempre in dialetto, significa "in giro". Si tratta di una serie di interviste a dei giovani di Cesenatico che si sono distinti per il loro percorso accademico, lavorativo o sportivo e hanno tanto da raccontare. Il primo episodio uscirà giovedì sui canali Instagram, Spotify e Youtube.