Con il progetto ’Generazioni unite nella parità dei diritti’ prende il via la nuova stagione 2025-2026 dedicata alle attività di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza, con particolare riferimento alle giovani generazioni, per lo sviluppo di una società più inclusiva e consapevole rispetto alle tematiche Lgbtq+. Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle politiche per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni e rimozione dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, vede coinvolto il Comune di San Mauro Pascoli in qualità di soggetto capofila, l’associazione Agedo Rimini Cesena (Associazione di genitori, parenti e amici di persone Lgbtq+) in qualità di soggetto coordinatore e un’ampia rete di soggetti coinvolti: i Comuni di Cesena, Bertinoro, Gambettola, Riccione, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Arcigay Rimini Alan Turing, Legacoop Emilia-Romagna, Demetra Formazione, Rimini Musical, Proloco Aisem, Scout Cngei Bellaria Igea Marina, associazione sportiva Asd Yessai hip hop dance school di San Mauro Pascoli.

Fino al 30 settembre sarà possibile proporre una propria iniziativa che verrà valutata da una commissione tecnica che selezionerà e finanzierà quelle che avranno ottenuto maggior punteggio. La prima tappa delle iniziative pubbliche è fissata a Gambettola, mercoledì 24 settembre, alle 20.30, al centro culturale Federico Fellini con la proiezione del film ’Tom Boy’. Al termine della proiezione la serata proseguirà con un incontro di confronto sulla tematica. Ha detto Mara Bruschi, presidente dell’associazione Mara Bruschi: "Per l’autunno sono in corso i preparativi di importanti iniziative, fortemente volute dall’associazione Agedo, tese ad affrontare il chemsex che negli ultimi anni si sta affermando soprattutto tra i giovani ossia la pratica di avere rapporti sessuali in associazione con l’assunzione di sostanze psicotrope". Presenti anche Tania Bocchini, presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone, e Serena Zavalloni vicesindaco di Gambettola. Ha aggiunto Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli: "Il Comune di San Mauro Pascoli dal 2018 è in prima linea in questo impegno costante volto a contrastare le discriminazioni e a favorire una cultura di rispetto, inclusione e consapevolezza. E questo ci ha portato negli anni a sostenere il progetto che prende avvio anche quest’anno grazie all’impegno di realtà come l’associazione Agedo, che ringraziamo, ottenendo un importante sostegno della Regione Emilia-Romagna che non manca mai di dare il suo contributo che ci permette di realizzare iniziative sui territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini con incontri, testimonianze, rassegnarci l’autografia, spettacoli, concerti e altre iniziative".

Ermanno Pasolini