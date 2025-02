Genitori cattivi maestri

di Emanuele Chesi

Oggi le squadre di basket femminile Nuova Virtus Cesena e Rimini scendono in campo con un’iniziativa comune per dire no al razzismo e alla violenza in ogni sua forma. La scintilla è stata il deprecabile episodio di una decina di giorni fa, quando la madre di una giocatrice cesenate ha urlato dagli spalti ’Sei una scimmia’ a un’avversaria, una ragazzina 17enne di origine nigeriana. L’insulto razzista è rimbalzato in mille punti del web, visto che la donna stava facendo una diretta via social della partita. Genitori tifosi e social network, un binomio esplosivo. Poi si parla di limitare l’uso del cellulare per i giovanissimi...