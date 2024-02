Genitori e figli, al via un corso di formazione

‘Genitori Insieme’ è il ciclo di incontri organizzato per il secondo anno di fila dall’associazione ‘A Piene Mani Aps’, il cui presidente è don Marcello Palazzi. Il percorso coinvolge genitori e amici dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Santa Maria Immacolata di Cesena e gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza. Il ciclo di appuntamenti offre un percorso di incontri di supporto e formazione alla genitorialità per i neo genitori, in particolare con figli dagli 0 ai 6 anni e prevede il coinvolgimento di diverse professioni che possono offrire spunti di riflessione e formazione per le famiglie, come pedagogisti, psicoterapeuti, logopedisti, e medici pediatri. Tutti gli incontri si terranno nei locali della parrocchia Maria Immacolata di Cesena, in via Cardinal Massaia. Il primo appuntamento è ‘In gioco’ con Sara Decalli e Caterina Rusticali, dedicato alle famiglie con bimbi da 0 a 3 anni e si terrà oggi al salone della Madonna alle 18.30. Il 5 marzo sarà la volta di ‘Voci e storie per crescere – primi passi per leggere in famiglia’ con Alessia Canducci al teatro parrocchiale alle 20.30. Il 26 marzo appuntamento atteso al teatro parrocchiale alle 20.30 con ‘Sentirsi e fare i papà’, riflessioni sulla paternità in età prescolare con Stefano Albertini che terrà una serata tutta dedicata ai papà. Richiederà un attento impegno l’incontro del 5 aprile alle 20.30 con le pediatre Stefania Lasorella e Alessandra Fausta Marcella Piccorossi che interverranno al teatro parrocchiale nell’incontro ‘Cosa devo fare?’ su disostruzionee pronto soccorso pediatrico. Non mancheranno gli spunti sulle riflessioni sui fratelli il 16 aprile alle 20.30 al teatro parrocchiale con Stefania Mazzocchi impegnata in ‘Crescere Insieme’. "Il bisogno emergente – spiega l’associazione A Piene Mani - è quello di creare occasioni in cui, come genitori, sia come coppia genitoriale che come singolo, sia possibile stare insieme in contesti informali e comunitari, condividendo esperienze a misura di famiglia, dall’altra confrontarsi e formarsi su quelle che sono le tappe di sviluppo dei propri bambini".