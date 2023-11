Genitori e figli non conviventi allo spazio ‘So.stare’ del Centro per le famiglie Presentazione del testo illustrato "A volte succede che... ti racconto Spazio neutro" di P. Bastianoni, C. Bagnolini Piancastelli e M. D'Alessandro. Il progetto è del servizio socio-educativo So.stare, per diritto di visita e relazione tra genitori e figli non conviventi. Martedì 21 novembre, ore 17.30, presso Centro per le famiglie di via Ancona 310.